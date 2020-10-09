منح جائزة نوبل للكيمياء لعالمتَيْ الوراثة الفرنسيّة "شاربانتييه" والأمريكيّة "داودنا"

منحت جائزة نوبل للكيمياء اليوم الأربعاء، للفرنسية "إيمانويل شاربانتييه" والأمريكية جنيفر داودنا"، وهما عالمتا وراثة طورتا "مقصات جزيئية" قادرة على تعديل الجينات البشرية، وهو إنجاز يُعتبر ثوريا في مجال الكيمياء.

وأوضحت لجنة التحكيم خلال الإعلان عن إسمي الفائزتين في ستوكهولم، أن الجائزة أعطيت لهما لنجاحهما في "تطوير وسيلة لتعديل الجينات" بواسطة "أداة لإعادة صوغ قانون الحياة" .