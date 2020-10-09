جامعة “لقجع” تقرر استئناف قرار “الفيفا” الرافض لانضمام “الحدادي” للمنتخب المغربي

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استئناف قرار لجنة قانون اللاعب التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، القاضي برفض الطلب الذي تقدمت به الجامعة، بخصوص انضمام اللاعب منير الحدادي للمنتخب المغربي، “استعجاليا لدى المحكمة الرياضية الدولية”.

وكشفت الجامعة في بلاغ نشرته مساء اليوم الخميس، على موقعها الرسمي، أن ” لجنة قانون اللاعب التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، رفضت الطلب الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص انضمام اللاعب منير الحدادي للمنتخب المغربي، على ضوء القانون الجديد الذي أصدرته الفيفا بعد اجتماعها الأخير، لجمعيتها العمومية بخصوص إمكانية تغيير اللاعبين منتخبهم الحالي إلى منتخب آخر”.

وأوضح المصدر ذاته، أن لجنة قانون اللاعب “أرجعت رفضها إلى تفسيرها لأحد بنود القانون الجديد، والمتعلق بفئة أقل من 21 سنة، بعدما استندت إلى مشاركة منير الحدادي في ثلاث مباريات رفقة المنتخب الإسباني، لأقل من 21 سنة، وهو يزيد عن ذلك بشهرين، التي يسمح بها عادة في المشاركة بهذه الفئة”.

ولم يستند القرار، يضيف البلاغ، إلى مشاركة الحدادي مع المنتخب الإسباني الأول.

وأفاد البلاغ، بأنه “بعد مشاورات بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والفيفا، قررت الجامعة استئناف القرار استعجاليا لدى المحكمة الرياضية الدولية”، مبرزا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، “وافق على الطلب المغربي لإنضمام كل من اللاعبين أيمن برقوق وسامي ماي إلى المنتخب المغربي”.