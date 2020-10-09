“هاينة” الأكثر متابعة على “الأولى”

استطاع المسلسل الجديد، “هاينة”، الذي يجمع نخبة من الممثلين المغاربة، تصدر البرامج الأكثر مشاهدة على القناة الأولى، محققا نسبة مشاهدة مهمة.

وتصدر مسلسل “هاينة” تصنيف برامج القناة الأولى، في الأسبوع الماضي، حيث تابع إحدى حلقاته 5.8 مليون مشاهد، حسب أرقام مركز” سيوميد” لقياس نسب المشاهدة.

ويشارك في المسلسل المذكور كل من زينب عبيد، وأنس الباز، وسعيدة باعدي، وهشام بهلول، ومحمد الشوبي، ومارية لالواز، وأيوب أبوناس، ونعيمة بوحمالة، وصفاء ختامي.

وتدور أحداث المسلسل الجديد حول الطفلة “هاينة”، ذات العشر سنوات، والتي غادرت قريتها لتشتغل خادمة لدى أسرة ميسورة، وتعيش معاناة الألم، والظلم، والاستغلال.