شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الخميس تسجيل 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات وذلك مقابل 133 إصابة وتسع وفيات أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 104156 حالة من ضمنهم 97524 حالة تم شفاؤها و6017 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

لكن البلاد رفعت معظم هذه الإجراءات في أواخر يونيو حزيران كما تسمح منذ 21 سبتمبر أيلول بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.