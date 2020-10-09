أمين ائتلاف دعم مصر يؤكد نجاح تنسيقية شباب الأحزاب فى تصدير قيادات شابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمين ائتلاف دعم مصر، المرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس النواب 2020، إن القائمة الوطنية من أجل مصر تضم 12 حزبا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لافتا إلى أن التنسيقية كيان نجح في تصدير قيادات تنفيذية شابة وكيان يجب تشجيعه والإشادة به.
وأكد السجينى خلال حوار له على فضائية اكسترا نيوز، على أهمية انتخابات مجلس النواب القادم، لافتا إلى أنه مجلس تشريعى ورقابى ويحظى بقدر كبير من الاهتمام الشعبى والزخم السياسى.
كما أشار السجينى إلى أن الدعاية الانتخابية ترتبط بشكل مباشر بالنظام الانتخابى وطبيعة المجلس، وتختلف على حسب النظام الانتخابى المعمول به.
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