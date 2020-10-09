اخبار العالم

أمين ائتلاف دعم مصر يؤكد نجاح تنسيقية شباب الأحزاب فى تصدير قيادات شابة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمين ائتلاف دعم مصر يؤكد نجاح تنسيقية شباب الأحزاب فى تصدير قيادات شابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  أمين ائتلاف دعم مصر، المرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس النواب 2020، إن القائمة الوطنية من أجل مصر تضم 12 حزبا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لافتا إلى أن التنسيقية كيان نجح في تصدير قيادات تنفيذية شابة وكيان يجب تشجيعه والإشادة به.

 

Advertisements

وأكد السجينى خلال حوار له على فضائية اكسترا نيوز، على أهمية انتخابات مجلس النواب القادم، لافتا إلى أنه مجلس تشريعى ورقابى ويحظى بقدر كبير من الاهتمام الشعبى والزخم السياسى.

 

كما أشار السجينى إلى أن الدعاية الانتخابية ترتبط بشكل مباشر بالنظام الانتخابى وطبيعة المجلس، وتختلف على حسب النظام الانتخابى المعمول به.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمين ائتلاف دعم مصر يؤكد نجاح تنسيقية شباب الأحزاب فى تصدير قيادات شابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا