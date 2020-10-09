شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مصر: عدد مرشحى الفردى دليل على ثقة المواطن بنزاهة العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس النواب 2020، أن عدد المرشحين على مقاعد النظام الفردى بانتخابات مجلس النواب ضخم، لافتا إلى أن هذا العدد هو بمثابة شهادة ثقة من المواطن والعاملين بالحقل السياسى بأن الصندوق نزيها بعيدا عن أي تدخل.

وأشار السجينى خلال حوار له على فضائية اكسترا نيوز، إلى أن انتخابات مجلس الشعب عام 2012 كانت تسودها الكراهية وليس التنافسية، قائلا: "كانت خناقة مش انتخابات وكان هناك استقطاب بشكل مرعب وكان هناك تجاوزات انتخابية وقانونية وحالة كراهية وليس تنافس".

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كما لفت إلى أن الدعاية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب القادم تتضمن إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحا أن المرشحون بدأوا فى إيجاد البدائل بعيدا عن المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة.

وردا على ما يُثار حول تداخل المال السياسى في اختيار مرحى القائمة الوطنية، أكد أنه لا يوجد سياسة ولا انتخابات فى العالم كله دون مصادر تمويل، موضحا أن الحديث عن مصادر التمويل هنا يأتى في غير سياقه، موضحا أن مصادر تمويل القائمة هي مؤسسية وليس إنفاق شخصى، قائلا: "التمويل يتم في إطار مؤسسى عبر أحزاب لديها حسابات فى البنوك خاضعة لرقابة الأجهزة الرقابية".