بسبب عم استيفاء الشروط.. الاتحاد الدولي “يرفض” مشاركة الحدادي مع “الأسود”

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الترخيص لمنير الحدادي بحمل قميص المنتخب الوطني رغم التغييرات الأخيرة، التي جاءت لتفتح المجال أمام اللاعبين الراغبين في اللعب لمنتخبات بلدانهم بعدما سبق لهم اللعب لمنتخبات أخرى.

وكشفت صحيفة “آس” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن القوانين السابقة حالت دون لعب الحدادي للمنتخب بعدما حمل في وقت سابق قميص المنتخب الاسباني، مبرزة في السياق ذاته أن شرطا جديدا يمنع اللاعب السابق لبرشلونة من اللعب لـ “الأسود”.

وشدد المصدر ذاته على كون لعب الحدادي مع المنتخب الاسباني لأقل من 21 سنة بعدما أكمل 21 سنة من عمره حرمه من اللعب للمنتخب الوطني، إذ شارك في شتنبر، نونبر وأكتوبر من سنة 2016 في إقصائيات كاس أوروبا.