ممرضون يحتجون على وزارة الصحة: سئمنا تماطلكم.. تضحياتنا جسام بمحاربة جميع الأمراض لكنكم تتجاهلون مطالبنا- فيديو

فيديو عبد الله ايت شريف

جدد الممرضون، المجازون، احتجاتهم على وزارة الصحة، متهمين إياها بتجاهل مطالبهم بالترقية.

الممرضون من ذوي التكوين لسنتين، الذين حجوا بالعشرات إلى العاصمة الرباط، للوقوف أمام مقر وزارة الصحة، انتقدوا تأخر ترقيتهم، وطالبوا بتسوية فورية لوضعهم.

وقال عمر الغراري، المتحدث باسم تنسيقية الممرضين المجازين من طرف الدولة بتكوين سنتين: إن الممرضين سئموا من تماطل الوزارة بتجاهلها لملفهم المطروح، منذ عام 1993.

وندد المتحدث نفسه بتهميش الوزارة لملف الممرضين المجازين، ما يهدد بضياع حقوقهم، لاسيما أن أغلبهم تجاوز الخمسين سنة من العمر، وبعضهم تقاعد، أو وافته المنية دون نيل حقوقه، مضيفا: “نحن كتنسيقية نقول سوف نتخذ خطوات تصعيدية”.