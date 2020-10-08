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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تعود لإجراءات العزل العام بسبب كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 8 أكتوبر 2020
قال مسؤولون إن الأردن سيعود لفرض إجراءات العزل العام على مستوى المملكة يوم الجمعة لمدة 48 ساعة وذلك لأول مرة منذ شهور وسط قلق مسؤولي الصحة من أن يؤدي التزايد الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مزيد من الضغط على القطاع الصحي.
وشهدت المملكة زيادة وصفها المسؤولون بأنها "هائلة" في حالات الإصابة التي ارتفعت بنحو عشرة آلاف حالة في أكثر من أسبوع بقليل ليصل إجمالي الإصابات إلى ما يقرب من المثلين منذ ظهور أول حالة إصابة في البلاد أوائل مارس وهو ما يمثل تحولا عما كان عليه الحال في الأردن الذي شهد أحد أقل معدلات الوفيات والإصابات في الشرق الأوسط.
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