شكرا لقرائتكم خبر عن حملة بايدن ترفض ترحيل المناظرة الثالثة لأواخر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

رفضت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن سعى فريق الرئيس دونالد ترامب بترحيل موعد المناظرة الرئاسية الثالثة إلى يوم 29 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

وقالت كيت بيدينجفيلد، متحدثة باسم بايدن في بيان إن "ترامب اختار اليوم الانسحاب من مناظرة 15 تشرين أول/ أكتوبر. سلوك ترامب غريب الأطوار لا يسمح له بإعادة كتابة التقويم، واختيار تواريخ جديدة من اختياره".

وقالت بيدينجفيلد إن بايدن وافق على ترحيل مناظرة الأسبوع المقبل إلى 22 تشرين أول/ أكتوبر، وهو تاريخ تم تأكيده بالفعل من أجل مناظرة محدودة المدى.

وقالت إن "ترامب بإمكانه أن يحضر، أو أن يرفض مجددا. هذا خياره".