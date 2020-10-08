بمضرب ذباب.. بايدن يسخر من بنس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سخر المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، من نائب الرئيس، مايك بنس، على خلفية "واقعة الذبابة" التي خطفت الأنظار في مناظرة المرشحين على منصب نائب الرئيس .

ونشر بايدن على حسابه عبر "تويتر" صورته وهو يمسك مضرب الذباب، وكتب في تغريدة: "ساهم بخمسة دولارات للمساعدة في إطلاق هذه الحملة".

كما أعاد نشر تغريدة حملته الرئاسية لصورة "مضرب الذباب"، جاء فيها: "يبعد الذباب والأكاذيب، احصل على مضربك اليوم".

Advertisements

وبعيدا عن مضمون قضايا النقاش، خطفت ذبابة المشهد من المرشحين على منصب نائب الرئيس الأمريكي بعد ظهورها على رأس مايك بنس لعدة ثوان خلال المناظرة.

وهاجم نائب الرئيس الأميركي مايك بينس منافسته الديمقراطية كمالا هاريس، واتهمها بتزييف الحقائق، بهدف توجيه الاتهامات إلى الرئيس دونالد ترامب.

وشهدت المناظرة الوحيدة بين النائبين المحتملين للرئيس الأمريكي، خلافات حادة حول ملفات داخلية، كإدارة أزمة كورونا والملف الاقتصادي والرعاية الصحية.