مشاهدات قياسية لمناظرة نائب ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات لشركة "نيلسن" لأبحاث الإعلام وقياسات المشاهدة، الخميس، أن مناظرة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مع منافسته من الحزب الديمقراطي كامالا هاريس جذبت عدد مشاهدين أكبر من مثيلتها التي جرت في 2016.



وأظهرت البيانات أن نحو 50 مليونا شاهدوا المواجهة بين الاثنين مساء الأربعاء عبر سبع قنوات وشبكات تلفزيونية، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم في وقت لاحق الخميس عندما تضاف شبكات أخرى للمحصلة.

ويمثل هذا العدد زيادة نسبتها 17% في عدد المشاهدين مقارنة مع 37 مليونا تابعوا مناظرة بنس مع المرشح الديمقراطي تيم كين العام 2016.

وجذبت كلتا المناظرتين للنواب عددا أقل من المشاهدين بالمقارنة مع مناظرات مرشحي الرئاسة، حيث حققت مناظرة الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بادين في 29 سبتمبر/أيلول 73 مليون مشاهدة مما جعلها ثاني أكبر حدث مشاهدة على التلفزيون الأمريكي هذا العام، بعد نهائي دوري كرة القدم الأمريكية.

وناقشت المناظرة، التي جمعت المرشحين على منصب نائب الرئيس، الجمهوري مايك بنس، والديمقراطية كامالا هاريس 4 ملفات رئيسية، وهي (كورونا، والاقتصاد، وداعش، والعنف).