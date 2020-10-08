أول مسؤول فلسطيني.. إصابة عريقات بكورونا

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء الخميس، إصابته بفيروس كورونا.



ونشر عريقات على حسابه في تويتر " تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات عن إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا، وتتمنى له الشفاء العاجل".

وأعلنت أمانة السر عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام، فيما لم يتحدد ظروف إصابة عريقات بالفيروس.

ولم يتضح على الفور إذا ما كان عريقات خالط أحدا من كبار المسؤولين الفلسطينيين خلال إصابته بالفيروس.

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وعريقات هو أول مسؤول فلسطيني رفيع المستوى يصاب بالفيروس.

عريقات من مواليد عام 1955 وخضع قبل عدة سنوات لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانخرط عريقات في العمل السياسي منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 ومن ثم تدرج في الوفد الفلسطيني المفاوض حتى بات رئيسا للوفد وما زال في منصبه حتى الآن.

وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح" وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.