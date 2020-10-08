بعد تهديدات أوروبا.. تركيا تجتمع مع اليونان

عقد وزيرا خارجية تركيا واليونان، الخميس في براتيسلافا أول اجتماع بين البلدين منذ بدء التوتر حول استكشاف النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

الخطوة التركية جاءت بعد تلويح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة، إذا استمرت في أعمال التنقيب في أجزاء متنازع عليها في البحر المتوسط.

والتقى التركي مولود تشاوش أوغلو لفترة وجيزة مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس على هامش منتدى نظمته مؤسسة غلوبسك للأبحاث في براتيسلافا، في سلوفاكيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الوزيرين ناقشا "القضايا الثنائية والإقليمية" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وفي أثينا، أكد مصدر بوزارة الخارجية أن دندياس نقل إلى نظيره التركي موقف أثينا المعارض لإعادة فتح ساحل مدينة "فاروشا" المهجورة في الجزء الشمالي لجزيرة قبرص الخاضع للاحتلال التركي.

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وتعد إعادة فتح شاطئ المدينة، التي تشكل أحد رموز تقسيم الجزيرة، موضوع خلاف جديداً يهدد بتأجيج التوتر بين أنقرة وأثينا، وأعلن عنه الثلاثاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإرسين تتار "رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وتتنازع اليونان وتركيا العضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول استغلال ثروات شرق المتوسط.

وفي إشارة إلى الرغبة في التهدئة، تم التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي في الناتو بين اليونان وتركيا بشأن آلية لتجنب النزاعات.

وبعث قادة الاتحاد الأوروبي، المجتمعون في قمة في بروكسل الجمعة، برسالة حازمة إلى تركيا مصحوبة بتهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف عمليات التنقيب التي تعتبر غير قانونية في مياه قبرص الإقليمية.

بعد ذلك غادرت سفينة التنقيب عن النفط التركية "يافوز" منطقة قبرص البحرية وعادت إلى الساحل التركي.