انسحاب مفاجئ للجيش الصومالي من الجنوب.. والشباب الإرهابية تتقدم

الخليج 365 - مقديشو- أيانلي عبديالخميس 2020/10/8 11:51 م بتوقيت أبوظبي
انسحب الجيش الصومالي، اليوم الخميس، بشكل مفاجئ من بلدة بصرة ومناطق أخرى تابعة لمدينة بلعد، 30 كم شمالي العاصمة الصومالية مقديشو، بمحافظة شبيلي الوسطى جنوبي البلاد.
في المقابل، سيطرة حركة الشباب الإرهابية على البلدة و6 مناطق قريبة منها، دون اشتباك وشرعت في بسط نفوذها.
ونشر التنظيم الإرهابي عناصره بالمناطق المحيطة ببلدة بصرة بشكل كثيف، تحسبا لهجوم عكسي من الجيش الصومالي.
ونفذت القوات المسلحة الصومالية حملة عسكرية واسعة في ضواحي مدينة بلعد خلال الأسابيع الماضية أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيين.
ولم تعلق قيادة الجيش الصومالي على أسباب الانسحاب المفاجئ، حيث يأتي هذا الانسحاب بعد أن لقي 6 عسكريين صوماليين مصرعهم وأصيب 4 آخرون، أمس الأربعاء، جراء تفجير لغم أرضي في عربة عسكرية رباعية الدفع كانت تقلهم، غربي بلدة بلعد 30 كم شمالي العاصمة مقديشو.
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