شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة عربية تعود لإجراءات العزل العام بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤولون إن الأردن سيعود لفرض إجراءات العزل العام على مستوى المملكة يوم الجمعة لمدة 48 ساعة وذلك لأول مرة منذ شهور وسط قلق مسؤولي الصحة من أن يؤدي التزايد الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مزيد من الضغط على القطاع الصحي.



وشهدت المملكة زيادة وصفها المسؤولون بأنها "هائلة" في حالات الإصابة التي ارتفعت بنحو عشرة آلاف حالة في أكثر من أسبوع بقليل ليصل إجمالي الإصابات إلى ما يقرب من المثلين منذ ظهور أول حالة إصابة في البلاد أوائل مارس وهو ما يمثل تحولا عما كان عليه الحال في الأردن الذي شهد أحد أقل معدلات الوفيات والإصابات في الشرق الأوسط.

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