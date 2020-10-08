«التعاون الخليجي» يدعو مجلس الأمن للتدخل لحل النزاع في قره باغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها البالغ لاستمرار الحرب الدائرة بين البلدين الجارين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورني قره باغ، وأسفها الشديد لسقوط القتلى والجرحى من الجانبين، داعية مجلس الأمن إلى القيام بدوره لوقف إطلاق النار والعمل على التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وصرح الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، بأن مجلس التعاون يناشد أذربيجان وأرمينيا وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات شاملة للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، لهذا النزاع الذي يهدد الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز والسلم الدولي.
ودعا الحجرف مجلس الأمن إلى القيام بدوره لوقف إطلاق النار دون تأخير والعمل على التوصل إلى حل سياسي للنزاع، حماية لأرواح المدنيين ولضمان الأمن والسلم في هذه المنطقة الحساسة من العالم.
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