شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا...مكتب التحقيقات الاتحادي يحبط مخططا لخطف حاكمة ولاية ميشيغان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أحبط مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي"، اليوم الخميس، مؤامرة للإطاحة بحكومة ولاية ميشيغان وخطف حاكمتها غريتشن ويتمير.

Advertisements ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن المكتب أكد أنه يملك حجة مقنعة لتوجيه الاتهام إلى ستة رجال بارتكاب عملية فاشلة انطوت على التواصل مع جماعة مسلحة. وقالت المدعية العامة لولاية ميشيغان دانا نيسيل في مؤتمر صحفي: "كشفت جهودنا عن خطط مفصلة لتعريض حياة ضباط إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين والجمهور للخطر". من جهته، قال المدعي الأمريكي لمنطقة ميشيغان الغربية أندرو بيرج، إن "المشتبه بهم المعتقلين (آدم فوكس وباري كروفت وتاي غاربين وكالب فرانكس ودانييل هاريس وبراندون كاسيرتا)، قد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدينوا بتهمة محاولة اختطاف ويتمير".

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