ولي عهد الكويت يتلقى اتصالاً من خادم الحرمين الشريفين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اتصالاً هاتفياً من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة



جاء ذلك بمناسبة بمناسبة اختيار سموه ولياً للعهد. وشكر خادم الحرمين الشريفين على هذه البادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة.

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