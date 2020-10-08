شكرا لقرائتكم خبر عن فقيه دستورى: مقعد النائبة الراحلة منى منير سيظل شاغرا لنهاية الفصل التشريعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أنه بوفاة النائبة منى منير، سيظل مقعدها شاغرا حتى انتهاء الفصل التشريعى للبرلمان الحالى، المقرر فى 9 يناير 2021، وذلك وفقا للمادة 108 من الدستور التى تنص على: "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

ولفت فوزى، في تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن ذلك يأتى لأن المدة المتبقية من عمر البرلمان لن تزيد عن 3 أشهر، موضحا أن الإجراءات فى ذلك نظمتها المادة 392 من اللائحة الداخلية للمجلس بأن وزير الداخلية يخطر رئيس مجلس النواب بوفاة أى عضو من أعضاء البرلمان ويخطره فى أول جلسة تالية والتى توافق 1 نوفمبر لتأبينها وإعلان خلو مكانها ويتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المقعد.

وتابع قائلا: "فى حالتنا هذه لا توجد إجراءات لازمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لإعادة شغل المقعد الذى أعلن خلوه حتى لو كانت مرشحة عن نظام القائمة ولها احتياطي وهذه الإجراءات تتبع سواء للفردى أو للقائمة فى هذه الفترة القليلة المتبقية من عمر البرلمان، وذلك على سند أن المدة المتبقية لا تزيد عن 3 أشهر".