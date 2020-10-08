شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المسلمانى: بريطانيا وفرنسا لم يكونا مؤيدين لإسرائيل أثناء حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الكاتب والمفكر السياسى أحمد المسلمانى تفاصيل المعركة الدبلوماسية التى سبقت نصر أكتوبر المجيد، موضحًا أن بريطانيا وفرنسا لم يكونا مؤيدين لإسرائيل أثناء حرب أكتوبر، وكان هناك درجة من العقلانية، وفى وقت قرار العرب بوقف تصدير البترول للغرب لم تعاقب بريطانيا وفرنسا بسبب قرارهم ضد إسرائيل.

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وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء dmc المذاع على قناة dmc، أن الرئيس محمد أنور السادات كان يدرك وقت حرب أكتوبر أن الرئيس الحقيقى لأمريكا هو هنرى كسنجر وزير الخارجية وقتها، عكس ما كتبه الراحل محمد حسنين هيكل فى كتابه "أكتوبر 73 الحرب والسياسة".

وتابع أن كتاب ومقالات محمد حسنين هيكل تقلل من حرب أكتوبر، بالإضافة إلى أن حرب أكتوبر تسير في طريق وكتاب هيكل "أكتوبر 73 الحرب والسياسة" يسير في طريق آخر عن الحرب.