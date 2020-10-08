شكرا لقرائتكم خبر عن عرش إبليس ومنبر كل إرهابى.. مغردون يطالبون بإغلاق قناة الجزيرة القطرية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تزايد الأكاذيب والسياسة التحريضية لقناة الجزيرة المملوكة للنظام القطرى بقيادة تميم بن حمد، طالب مغردون خليجيون، بينهم كتاب وشعراء وفنانون بإغلاق قناة الجزيرة، ذراع قطر لضرب الدول العربية ونشر الفوضى فيها، واصفين إياها بأنها "عرش إبليس ومنبر لكل عميل ومرتزق وإرهابى".

جاء ذلك بعد بث قناة الجزيرة برنامج "المسافة صفر"، والذى تضمن أكاذيب وافتراءات ضد الرباعى العربى الداعم لمكافحة الإرهاب القطرى.

وبحسب صحف إماراتية، زعم البرنامج قيام الرباعى العربى بإطلاق تغريدات وهاشتاقات من حسابات وهمية تستهدف الترويج لانقلاب وإسقاط الحكم فى قطر، الأمر الذى آثار سخرية المغردين، متسائلين عن طبيعة تلك "الدويلة التى تخاف من انقلاب بسبب تغريدة ورتويت (إعادة تغريد)".

وأكد المغردون أن تلك القناة "انكشفت وانتهت مصداقيتها"، متوقعين إغلاقها قريبا.

وتصدر هاشتاج "#إقفال_قناه_الجزيرة" تريند الأعلى تغريدا فى عدد من الدول العربية، وعلى رأسهم السعودية، حيث أكد خلاله المغردون السعوديون، أنهم انتصروا على الجزيرة وفضحوا أكاذيبها.

ودأبت قناة الجزيرة القطرية الممولة من حكومة الدوحة على دعم جماعة الإخوان الإرهابية فى نطاق دول العالم، من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة، ومحاولة السعى لتنفيذ مخططات تنظيم الحمدين فى المنطقة، وهو ما كشفته أبحاث صادرة عن مراكز دراسات دولية ومنظمات عالمية حول دعم قطر للإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وعلى رأسهم تنظيم القاعدة الإرهابى، وأيضًا من بعده تنظيم داعش والحركات المسلحة الأخرى فى المنطقة.

وكشفت دراسة معمقة جديدة لمعهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام "ميمرى" الوجه الحقيقى لقناة الجزيرة الإخبارية الناطقة باللغة العربية، ومقرها قطر والمملوكة لها وأنها ذراع قطر الإعلامى المؤيد للجماعة الإرهابية، وجاءت الدراسة بعنوان: "الوجه الحقيقى للجزيرة.. الإسلام السياسى كذراع إعلامى للدولة القطرية"، تستند الدراسة إلى قاعدة بيانات ميمرى عن القناة لمدة 22 عاما.

Advertisements

وتوصلت الدراسة التى - أعدها نائب معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام ألبرتو فرنانديز ومدير تليفزيون المعهد يوتام فيلدنر، وكلاهما لديه عقود من الخبرة فى البحث عن وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية - إلى أن قناة الجزيرة تروج لخط تحريرى ملموس للغاية ويمكن التعرف عليه بوضوح لكل من يشاهدها، هى محطة مؤيدة للتطرف (خاصة جماعة الإخوان الإرهابية) ومعادية للغرب من معالم برامجها وتغطيتها الإخبارية منذ البداية، هذا لا يعنى أن هذه هى الأسباب الوحيدة التى أعلنت عنها الشبكة على مر السنين، لكن هذا الاتجاه كان الداعم الأساسى لكل شئ آخر.

نشطاء يفضحون قناة الجزيرة

نشطاء خليجيون يفضحون قناة الجزيرة

الجزيرة والكذب

السخرية من قناة الجزيرة

نشطاء ينشرون رسم كاريكاتير يفضح الجزيرة