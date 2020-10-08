شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب العدل: هناك فارق كبير بين المعارضة من أجل الوطن والمعارضة من أجل التخريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل إن هناك عددًا من الأحزاب محتسبة على المعارضة سيكون لها عمل إيجابي وسيسهم بصورة كبيرة في الحياة السياسية في مصر، مشيرًا إلى أن النظام السياسي في أي دولة يقوم على عمودين أساسين هما النظام الموالي والنظام المعارض مؤكدًا أنه يوجد فارق كبير بين المعارضة من اجل الوطن والمعارضة من أجل تخريب البلاد.

وتابع إمام خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز الذى تقدمة الإعلامية أية عبد الرحمن التنوع في الحياة السياسية أمر مطلوب يعمل على صالح البلاد وفى خدمة المواطن.

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من جانبها قالت أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن تنسيقية شباب الأحزاب تقدم تجربة فريدة في المشهد السياسي حيث إن شباب التنسيقية من الممكن أن تشارك في إخراج منتج يفيد المواطن ويفيد الحياة السياسية.