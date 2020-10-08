سعد الحريري يحذر من خطر اندلاع حرب أهلية في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
حذر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري من خطر اندلاع حرب أهلية في لبنان.
وأعرب الحريري عن خشيته من انهيار الدولة جراء ما يحصل من تسليح وعراضات عسكرية في معظم شوارع بيروت، مشيرا إلى المظاهر المسلحة في منطقة بعلبك الهرمل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
وفشل لبنان في تشكيل حكومة جديدة، بعدما أعلن مصطفى أديب استقالته من رأس الحكومة على إثر خلافات مع حركات شيعية.
وقال الرئيس اللبناني، الميشال عون، إن بلاده قد تواجه ما هو أسوأ حال لم يتم التوافق على حكومة في أسرع وقت.
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