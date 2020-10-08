ميركل تعارض مشروع قانون يمنح العاملين حق العمل من المنزل لأيام معينة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن رفضها القاطع لمشروع قانون لوزير العمل هوبورتوس هايل يمنح العاملين حق العمل من المنزل لمدة 24 يوما سنويا.

وخلال جلسة الجمعية العامة للرابطة المركزية لقطاع الحرف اليدوية، قالت ميركل إن مشروع القانون كما هو مطروح حاليا " لن يغادر البرلمان في هذه الدورة التشريعية، وثمة حاجة إلى الكثير من النقاش في هذا الاقتراح".

كان هايل أعلن مطلع الأسبوع الجاري عن مشروع قانون يحمل اسم "قانون العمل المتنقل" يعطي حقا قانونيا للعاملين، الذي يعملون خمسة أيام أسبوعيا، في العمل من المنزل لمدة 24 يوما في العام.

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ويشترط لهذا الحق أن يكون نشاط الشركة متناسبا مع العمل من المنزل وألا تكون هناك أسباب تشغيلية تتعارض مع ذلك.

ويلزم مشروع القانون أرباب العمل بأن يقوموا خلال فترة معينة بتقديم تبرير حول سبب رفضه لطلب العمل من المنزل.

وفي إشارة إلى أصحاب الأعمال الحرفية، قالت ميركل:" أتفهم أنهم لا يرغبون في الكثير من الأشياء الجديدة الان".

وأضافت أن الاتفاقات الداخلية بشأن التشغيل عملت بشكل جيد في معظم الشركات، وأكدت أنه تم الاتفاق في معاهدة الائتلاف على خلق إطار قانوني للعمل من المنزل.