البرتغال تسجل ثاني أعلى ارتفاع في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لشبونة - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال اليوم الخميس أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وصل خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى 1278 حالة.

يشار إلى أن هذا هو ثاني أكبر ارتفاع في أعداد الإصابات الجديدة منذ بداية الجائحة، حيث كان تم تسجيل أعلى ارتفاع لحالات الإصابة الجديدة قبل نحو ستة أشهر حيث بلغ معدل الإصابة اليومي 1516 حالة في العاشر من أبريل الماضي.

ومنذ ذلك الحين،لم يكن عدد حالات الإصابات الجديدة تجاوز حاجز الـ1000 حالة حتى اليوم.

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وأعلنت الحكومة البرتغالية برئاسة انطونيو كوستا عن اتخاذ "تدابير جديدة" بسبب الارتفاع السريع لحالات الإصابة.

وحسب البيانات الرسمية، فقد وصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى أكثر من 82 ألف حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفيات بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد اليوم بمقدار عشر حالات ليصل إلى 2050 حالة.

كان أكثر الظواهر إثارة للقلق هو أن عدد الأشخاص الذين يعالجون من مرض كوفيد-19 في المستشفيات ارتفع في غضون أكثر من شهر من 300 إلى أكثر من 800 شخص.

من جانبها، قالت ماريانا فييرا، وزيرة شؤون رئاسة الجمهورية:" في الأسبوع المقبل سنقرر تدابير جديدة، لكني لا أستطيع الكشف عنها "، غير أنها استبعدت فرض حظر تجول صارم على غرار ما حدث في بداية الجائحة، وقالت إن " البلاد لا يمكنها أن تتحمل إغلاقا عاما مثل الذي تم فرضه في مارس وأبريل الماضيين".