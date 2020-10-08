اتهام ستة أشخاص بالتآمر لاختطاف حاكمة ميتشجان الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

اتهمت السلطات الأمريكية ستة أشخاص بالتآمر لاختطاف حاكمة ولاية ميتشجان الديمقراطية جريتشن ويتمير، حسبما قال مسؤولون بمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية للولاية اليوم الخميس.

ووفقا لإفادة خطية، كان مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" على دراية بالمؤامرة من خلال مراقبة قنوات التواصل الاجتماعي، حيث زعم أفراد أن بعض حكومات الولايات تنتهك الدستور الأمريكي.

وأضافت أن "العديد من الأعضاء تحدثوا عن قتل "طغاة" أو "اختطاف" حاكم في المنصب. وقررت المجموعة أنه يجب زيادة عددهم، وشجعوا بعضهم البعض على التحدث إلى جيرانهم ونشر رسالتهم".

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وأشار مكتب التحقيقات الاتحادي أيضا إلى أن أربعة من الرجال الستة كانوا يخططون للالتقاء يوم أمس الأربعاء "من أجل دفع ثمن متفجرات وتبادل معدات تكتيكية".

وجاء في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة أن المتآمرين أجروا أيضا مراقبة لمنزل ويتمير الخاص بقضاء العطلات، وبحثوا مسألة اختطافها "لمحاكمتها" بتهمة الخيانة.

وخلال المؤتمر الصحفي نفسه، أعلنت المدعية العامة في ميتشجان دانا نيسيل عن اتهامات إضافية بحق سبعة أشخاص مرتبطين بميليشيا ولفيرين ووتشمان وشركائها.

وتم احتجاز جميع الرجال، وتوجيه اتهامات إليهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب في ميتشجان.