فرنسا / الفيضانات تجرف الجثث من المقابر

قالت السلطات الفرنسية أمس الثلاثاء، أنه تم العثور على جثث من المقابر حول شاطئ البحر المتوسط، بعدما تسببت عاصفة شديدة في جرفها من مقبرة في واد جبلي جنوب فرنسا مع إعتقاد أن بعضها جرفتها المياه إلى الشاطئ الإيطالي على البحر المتوسط.

وجرفت مياه الأمطار عشرات القبور والمقابر العائلية في قرية "سان دالماس دو تند" وقد إختفى جزء كبير من المقبرة وإبتلعته مياه النهر.

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قال رئيس البلدية في "سان دالماس دو تند": "مُحيت المقبرة .. المياه جرفت عائلاتنا، ونحو 150 شخصا جرفتهم المياه"، وفق ما نقلته "رويترز"

وللإشارة تسببت العاصفة في أضرار مادية من بينها إنهيار جسور وإقتلاع المنازل من أساساتها وسقوط أعمدة الكهرباء، إلى جانب إنقطاع الطرق وخطوط السكك الحديدية .