عاجل-كم مصرفا إيرانيا استهدفتها العقوبات الأمريكية

أعلنت الولايات المتحدة الخميس إقرار عقوبات في حق 18 مصرفا إيرانياً رئيسيا، موجهة بذلك ضربة شديدة إلى القطاع المالي في إيران الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل سياسة "الضغوط القصوى" الأمريكية. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حداً لبرامجها النووية".



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