الصحة العالمية تسجل زيادة قياسية بإصابات كورونا اليومية حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 33 دقيقة

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها اتجاه ، تسجيل أرقام قياسية بفيروس كورونا ، جراء التفشي السريع للفيروس.

سجلت منظمة الصحة العالمية، الخميس، زيادة قياسية لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، حيث بلغ إجمالي الإصابات 338 ألفا و779 إصابة خلال 24 ساعة.

وزادت الوفيات 5514 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات في العالم إلى مليون و50 ألفا.

وسجلت الهند 78 ألفا و524 إصابة جديدة، وتلتها البرازيل بتسجيل 41 ألفا و906 إصابات، في حين سجلت الولايات المتحدة 38 ألفا و904 إصابات جديدة.

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وكانت الإحصائية القياسية العالمية السابقة لإصابات كورونا قد سجلت في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول بزيادة 330 ألفا و340 إصابة، وسجلت المنظمة رقما قياسيا في عدد الوفيات بلغ 12 ألفا و393 وفاة في 17 أبريل/نيسان.

إيطاليا تسجل رقم قياسي

قالت وزارة الصحة، الخميس، إن إيطاليا سجلت 4458 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهي أول مرة تتجاوز فيها البلاد رقم 4 آلاف منذ منتصف أبريل/ نيسان.

وسجلت 22 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس اليوم، بالمقارنة مع 31 بالأمس، وهي أعداد أقل بكثير منها وقت ذروة تفشي الجائحة في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان.

وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا يضربها الوباء وشهدت ثاني أعلى وفيات بسببه في القارة إذ بلغ إجمالي عدد الوفيات 36083 منذ تفشي الوباء في فبراير/ شباط، وفقا للبيانات الرسمية.