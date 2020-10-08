الحكومة الأمريكية توفر 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 52 دقيقة

منذ بداية تفشي جائحة كورونا ، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على لقاح ضد الفيروس بأسرع وقت ممكن .

قال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، الخميس، إن جرعات كافية من لقاح كورونا يمكن تصنيعها في الفترة ما بين مارس/آذار وحتى أبريل/نيسان من العام المقبل، لتكون متاحة لكل أمريكي يرغب في الحصول عليها.

وقال أزار، في مؤتمر افتراضي نظمته مجموعة “جولدمان ساكس” للرعاية الصحية، إنه من الممكن توفير ما يصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لـ”كوفيد-19″ بحلول نهاية العام، وهو ما يكفي لتغطية احتياج السكان المعرضين للخطر.

وأضاف أن ما بين عشرات إلى مئات آلاف الجرعات من عقار “ريجينيرون” للأجسام المضادة يمكن أن يكون جاهزاً للاستخدام خلال موسم الخريف، في انتظار حصوله على إذن من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، قد كشفت عن “معايير” جديدة للشركات التي تعكف على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

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وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن الشروط الجديدة والصارمة تجعلُ من الصعب أن يكون ثمة لقاح ضد “كوفيد 19” قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر المقبل.

وأورد المصدر أن مسؤولين كبارا في البيت الأبيض حاولوا تعطيل هذه المعايير، لأنها ستؤدي إلى تأخير طرح اللقاح، وهو أمر لا يخدم الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب.

وتفرض المعايير الجديدة، أن تقوم الشركات بجمع بيانات كاملة حول سلامة اللقاح خلال المرحلة النهائية من التجارب السريرية، قبل الحصول على أي إذن بالاستخدام الطارئ.

واعتبر ترامب هذه المعايير الجديدة بمثابة مؤامرة ضد إعادة انتخابه، لأنها ستؤدي إلى تأخير طرح اللقاح، فيما تعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تأثرا بالجائحة.

وقال ترامب في تغريدة على موقع “تويتر” إن هذه القرارات تقف عقبة أمام تسريع تطوير اللقاح، فهي تشكل “ضربة سياسية” بحسب قوله.

وأكدت إدارة الدواء والغذاء الأميركية أنها حرصت منذ بداية الوباء على أن تسرع عملية تطوير اللقاح المضاد للفيروس، لكن شريطة ألا يكون ذلك على حساب معايير السلامة.