بالفيديو: ترامب يخاطب كبار السن ويتوعد الصين

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الرئيس الاميركي
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على”تويتر” توجه من خلاله بكلمة للمسنين في الولايات المحدة، أعرب فيها عن تعاطفه معهم، مهدداً الصين بدفع ثمن انتشار فيروس كورونا الذي وصفه بالمرض الفظيع.
وحاول ترامب طمأنة المسنين بأنهم سيتجاوزون هذه المحنة الصحية الفظيعة، وأن الرعاية الصحية في الولايات المتحدة هي الأفضل، مشدداً على حرصه واهتمامه الكبيرين بصحة المسنين.
واشاد ترامب بالأطباء والرعاية الصحية العظيمة التي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تلقاها بعد دخوله المستشفى وهو في حالة سيئة بسبب فيروس كورونا، لافتا الى أن الإدارة الأمريكية للطعام والدواء تحركت بشكل فوري لتأمين الأدوية التي تلقاها.
كما لم ينس ترامب مهاجمة منافسه في الانتخابات جو بايدن، واصفا إياه “بأنه يتكلم فقط وهذا ما يعمله… بايدن لم يستطع خلال 47 سنة من القيام بما قام به ترامب خلال 47 شهرا”.
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