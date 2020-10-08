اخبار العالم

إسرائيل توقع اتفاقاً مع الأردن لفتح مجالها الجوي

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2020 9:07 مساءً

إسرائيل توقع اتفاقاً مع الأردن لفتح مجالها الجوي

إسرائيل توقع اتفاقاً مع الأردن لفتح مجالها الجوي

اعلنت وزارة النقل الإسرائيلية الخميس، أنها وقعت اتفاقاً مع الأردن سيسمح للرحلات الجوية من الإمارات والبحرين بالتحليق عبر الأجواء الإسرائيلية.

Advertisements

واضافت الوزارة في بيان لها، إن الاتفاق نوقش على مدى سنوات، لكن الطرفين لم يتمكنا من إتمامه إلا بعد أن وقعت إسرائيل اتفاقين تاريخيين الشهر الماضي لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

وأشارت الوزارة الى أن الاتفاق سيسمح للطائرات التجارية التي تحلق عبر مسار إسرائيل الأردن باختصار أوقات الطيران لبعض المسارات بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الرحلات من البحرين والإمارات، مما يؤدي إلى توفير الوقود وخفض التلوث.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل توقع اتفاقاً مع الأردن لفتح مجالها الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا