آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2020 9:07 مساءً
إسرائيل توقع اتفاقاً مع الأردن لفتح مجالها الجوي
اعلنت وزارة النقل الإسرائيلية الخميس، أنها وقعت اتفاقاً مع الأردن سيسمح للرحلات الجوية من الإمارات والبحرين بالتحليق عبر الأجواء الإسرائيلية.
واضافت الوزارة في بيان لها، إن الاتفاق نوقش على مدى سنوات، لكن الطرفين لم يتمكنا من إتمامه إلا بعد أن وقعت إسرائيل اتفاقين تاريخيين الشهر الماضي لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.
وأشارت الوزارة الى أن الاتفاق سيسمح للطائرات التجارية التي تحلق عبر مسار إسرائيل الأردن باختصار أوقات الطيران لبعض المسارات بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الرحلات من البحرين والإمارات، مما يؤدي إلى توفير الوقود وخفض التلوث.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل توقع اتفاقاً مع الأردن لفتح مجالها الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.