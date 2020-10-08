إسرائيل توقع اتفاقاً مع الأردن لفتح مجالها الجوي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2020 9:07 مساءً

اعلنت وزارة النقل الإسرائيلية الخميس، أنها وقعت اتفاقاً مع الأردن سيسمح للرحلات الجوية من الإمارات والبحرين بالتحليق عبر الأجواء الإسرائيلية.

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واضافت الوزارة في بيان لها، إن الاتفاق نوقش على مدى سنوات، لكن الطرفين لم يتمكنا من إتمامه إلا بعد أن وقعت إسرائيل اتفاقين تاريخيين الشهر الماضي لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

وأشارت الوزارة الى أن الاتفاق سيسمح للطائرات التجارية التي تحلق عبر مسار إسرائيل الأردن باختصار أوقات الطيران لبعض المسارات بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الرحلات من البحرين والإمارات، مما يؤدي إلى توفير الوقود وخفض التلوث.