“صفعة” أميركية للقطاع المالي الإيراني… عقوبات طالت 18 مصرفاً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2020 9:11 مساءً

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في موقعها، فرض عقوبات على 18 مصرفاً إيرانياً. وقالت إنها تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902.

واصدرت ترخيصا عاما للسماح بعمليات معينة ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذي 13902. وقالت إن “موانع الأمر التنفيذي 13902 لا تنطبق على عمليات السلع الأساسية الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية”.

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