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آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2020 9:11 مساءً
عقوبات على مصارف ايرانية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في موقعها، فرض عقوبات على 18 مصرفاً إيرانياً. وقالت إنها تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902.
واصدرت ترخيصا عاما للسماح بعمليات معينة ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذي 13902. وقالت إن “موانع الأمر التنفيذي 13902 لا تنطبق على عمليات السلع الأساسية الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية”.
وقال بيان صادر عن وزير الخزانة الأمريكي ستفين منوتشين إن العقوبات “تسلط الضوء على التزامنا بالتصدي للحصول غير الشرعي على دولارات أمريكية” .
وأكد منوتشين أن برامج العقوبات الأمريكية ستستمر لحين توقف إيران عن دعم “الأنشطة الإرهابية ووقف برامجها النووية” .
وأوضح أن الإجراءات العقابية الأخيرة ستظل تسمح بالعمليات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني .
كانت هذه تفاصيل خبر “صفعة” أميركية للقطاع المالي الإيراني… عقوبات طالت 18 مصرفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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