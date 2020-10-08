سقوط “تريبورتور” من أعلى قنطرة ضواحي أكادير يتسبب في مصرع سائقه

لقي سائق دراجة ثلاثية العجلات “تريبورتور” مصرعه، ليلة أمس الأربعاء، بعد سقوطه من أعلى قنطرة في جماعة سيدي موسى الحمري، ضواحي مدينة أكادير.

وحسب مصادر محلية، فإن سائقا، في الثلاثينات من عمره، كان يقود دراجته على مستوى قنطرة في جماعة سيدي موسى الحمري، حيث فقد السيطرة عليها، ما أدى إلى سقوطه بطريقة خطيرة من أعلى القنطرة.

وأضاف المصدر ذاته أن الحادث تسبب في نزيف حاد، أنهى حياة السائق في عين المكان.

وانتقلت عناصر السلطات المحلية، ومصالح الدرك الملكي، إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ظروف، وملابسات الواقعة، بينما تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في أكادير بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.