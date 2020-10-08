حارس “الأسود” بونو: سعداء بالعودة إلى المنتخب بعد غياب طويل – فيديو

عبر ياسين بونو، حارس المنتخب الوطني، عن سعاته بالعودة إلى أجواء التواجد مع “الأسود” على هامش المعسكر التحضيري استعدادا لمواجهة السنغال والكونغو الديموقراطية. وقال بونو “نسعى لبلوغ الجاهزية المطلوبة استعدادا للاستحقاقات المقبلة”. واستطرد قائلا “المنتخب تعزز بالتحاق لاعبين جدد، سنحاول التحضير بشكل جيد وتحقيق نتائج إيجابية”.

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