الرشيدية.. توقيف 3 أشخاصلارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج وتهريب المخدرات

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 41 و65 سنة، من بينهم شقيقان، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم جرى توقيفهم على مستوى نقطة للمراقبة المرورية بمدينة الريصاني، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة أجرة من الصنف الأول، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم يشتبه في كونه من عائدات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء إفادات الأشخاص الموقوفين أسفرت أيضا عن تحديد مكان إخفاء المخدرات المهربة بمنطقة جبلية بالجماعة القروية “سيدي علي”، على بعد 150 كيلومترا من مدينة الريصاني، والتي بلغ مجموع وزنها 600 كيلوغرام ملفوفة في 24 رزمة من مخدر الشيرا.

وأورد المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.