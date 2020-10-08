عبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن رفضه المشاركة في المناظرة الرئاسية الثانية، في مواجهة منافسه الديمقراطي، جو بايدن.
وأكد ترامب أنه لن يشارك في المناظرة ، بعدما أعلنت اللجنة المستقلة المنظمة لها أنها ستعقد “افتراضيا”، عبر الأنترنت يوم 15 أكتوبر الجاري.
واتخذت اللجنة القرار بالنظر إلى إصابة ترامب، الساعي إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض، بفيروس كورونا المستجد.
وقال ترامب لشبكة “فوكس نيوز”: “لن أشارك في مناظرة افتراضية.. لن أضيع وقتي في مناظرة افتراضية”.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن إجراء المناظرة عبر الأنترنت يفرغ الحدث من مضمونه، واصفا الجلوس خلف جهاز كمبيوتر، والارتهان لمدير المناظرة في الحديث بـ”الأمر التافه”.
كانت هذه تفاصيل خبر “ترامب يرفض مواجهة بايدن رقميا: “لن أضيع وقتي بمناظرة افتراضية “تافهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.