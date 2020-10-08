“ترامب يرفض مواجهة بايدن رقميا: “لن أضيع وقتي بمناظرة افتراضية “تافهة

عبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن رفضه المشاركة في المناظرة الرئاسية الثانية، في مواجهة منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وأكد ترامب أنه لن يشارك في المناظرة ، بعدما أعلنت اللجنة المستقلة المنظمة لها أنها ستعقد “افتراضيا”، عبر الأنترنت يوم 15 أكتوبر الجاري.

واتخذت اللجنة القرار بالنظر إلى إصابة ترامب، الساعي إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض، بفيروس كورونا المستجد.

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وقال ترامب لشبكة “فوكس نيوز”: “لن أشارك في مناظرة افتراضية.. لن أضيع وقتي في مناظرة افتراضية”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن إجراء المناظرة عبر الأنترنت يفرغ الحدث من مضمونه، واصفا الجلوس خلف جهاز كمبيوتر، والارتهان لمدير المناظرة في الحديث بـ”الأمر التافه”.