بني بوعياش.. جثة مسن في طور التحلل تستنفر السلطات

عثر، صباح اليوم الخميس، في بني بوعياش، على جثة مسن في طور التحلل داخل منزله في الحي الأول.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن جيران المسن اكتشفوا وفاته في ظروف غير معروفة، إذ أبلغوا السلطات المحلية، والمصالح الأمنية بالعثور على جارهم، البالغ من العمر 70 سنة، جثة هامدة.

ونقلت الجثة إلى مستودع الأموات في مستشفى محمد الخامس في الحسيمة، قصد إخضاعها لتشريح طبي لتحديد ظروف وملابسات الوفاة، بينما باشرت المصالح الأمنية إجراءاتها القانونية، المعمول بها في مثل هذه الحالات.