حملة بايدن تهاجم ترامب وترفض ترحيل المناظرة الثالثة

الخميس 8 أكتوبر 2020

رفضت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن سعى فريق الرئيس دونالد ترامب بترحيل موعد المناظرة الرئاسية الثالثة إلى يوم 29 أكتوبر الجاري.



وقالت كيت بيدينجفيلد، المتحدثة باسم بايدن في بيان إن "ترامب اختار اليوم الانسحاب من مناظرة 15 أكتوبر. سلوك ترامب غريب الأطوار لا يسمح له بإعادة كتابة التقويم، واختيار تواريخ جديدة من اختياره".

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وقالت بيدينجفيلد إن بايدن وافق على ترحيل مناظرة الأسبوع المقبل إلى 22 أكتوبر، وهو تاريخ تم تأكيده بالفعل من أجل مناظرة محدودة المدى.

وقالت إن "ترامب بإمكانه أن يحضر، أو أن يرفض مجددا. هذا خياره".