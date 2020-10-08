الكشف عن حقيقية الطفل المعنف في إحدى محافظات الفرات الأوسط

كشفت مديرية الشرطة المجتمعية، الخميس، حقيقية الطفل المعنف في إحدى محافظات الفرات الأوسط، داعية الى التاكد من اي معلومة تنشر وعدم الوقوع في فخ ترويج الاخبار والمواضيع المزيفة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لطفل ادعى الاشخاص الذين نشروها أنها حالة تعنيف في احدى محافظات الفرات الأوسط"، مبينة ان "مناشدات وصلت الى الشرطة المجتمعية لإتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن هذا الموضوع، إلاّ انه وبعد المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة لما نُشر تبيّن ان هذه الحالة ليست في العراق وإنما في إحدى الدول العربية".
وتابعت انه "في الوقت الذي نشيد بتعاون الناشطين ومنصات التواصل الاجتماعي في كشف اي حالات سلبية تمارس ضد الطفولة بشكل عام نامل ان يتم التاكد بدقة من اي معلومات تنشر وان يكون الاتصال بشكل مباشر بالشرطة المجتمعية ضمن الاقضية والنواحي من اجل التدخل المباشر لتقديم كل اشكال العون والمساعدة وعلى مدار الوقت".
واكدت انه "حسب توجيهات وزير الداخلية، ومتابعة مدير دائرة العلاقات والاعلام في خدمة المواطنين والاستجابة الفورية لاي شكوى او مناشدة بل السعي لحل اي مشكلة ولن تغض النظر عن اي حالة سلبية تمس الطفولة او كرامة اي انسان عراقي ولو كان في قرية نائية ونسعى الى تقديم كل اشكال الدعم لكل الشرائح دون استثناء"، داعية الى "التاكد من اي معلومة تنشر وعدم الوقوع في فخ ترويج الاخبار والمواضيع المزيفة".
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