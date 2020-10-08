اتحاد السلة يقرر اقامة مباراة اعتزالية للاسطورة قتيبة عبد الله

عبد الله قرر ان يضع حداً لمسيرته يوم امس، والتي انطلقت منذ تسعينات القرن الماضي.

وذكر الاتحاد في بيان له ان "الاتحاد قرر اقامة مباراة اعتزالية للاعب قتيبة عبدالله، تليق بأسمه وبما قدمة لكرة السلة العراقية".



واضاف الاتحاد، ان "المباراة ستكون في أقرب وقت خلال تواجده في العاصمة بغداد".

من جانبه قال عبد الله "قررت الاعتزال عن لعب الكرة البرتقالية محلياً ودولياً وساتجه الى الجانب التدريبي".

واوضح "لقد حظيت بمسيرة لا تُصدق، أنا ممتن جداً لكل لحظة أشعر أنى محظوظ جداً لأني حققت كل ذلك ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيع الجميع لي".

