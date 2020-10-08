إحباط مؤامرة لاختطاف حاكمة ولاية ميشيغان الأمريكية

أحبطت السلطات الأمنية الأمريكية مخططا لاختطاف حاكمة ولاية ميشيغان، معلنة اعتقال مجموعة تبين أنها تعتنق أفكارا معادية للمسؤولة المحلية.

واتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، الخميس، 6 أشخاص بمحاولة اختطاف حاكمة الولاية غريتشن ويتمر من منزلها، بالتعاون مع مجموعة مسلحة.



ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن المتهمين الستة راقبوا المنزل الذي تقضي فيه حاكمة الولاية إجازتها، وكانوا يخططون لاختطافها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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وأضافت الصحيفة أن "إف بي آي" ذكر في دعوى جنائية تقدم بها إلى محكمة فيدرالية، أن 4 من الأشخاص الستة خططوا للاجتماع قبل يوم، لتبادل معدات وملابس عسكرية ودفع ثمن المتفجرات التي كان من المفترض أن يستخدموها في عملية الخطف.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن المدعي العام بولاية ميشيغان وجه اتهامات لسبعة أشخاص بالتخطيط لارتكاب أعمال عنف بهدف إشعال حرب أهلية، و6 آخرين بمحاولة اختطاف حاكمة الولاية.

ورغم الإشادة التي حظيت بها خطة حاكمة ولاية ميشيغان لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلا أنها واجهت أيضا انتقادات حادة بسبب القيود المشددة المفروضة على تنقل الأفراد داخل الولاية وعلى الأنشطة الاقتصادية.

