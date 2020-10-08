اخبار العالم

حملة بايدن تهاجم ترامب وترفض ترحيل المناظرة الثالثة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملة بايدن تهاجم ترامب وترفض ترحيل المناظرة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

حملة بايدن تهاجم ترامب وترفض ترحيل المناظرة الثالثة

متابعات_ الخليج 365

رفضت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن سعى فريق الرئيس دونالد ترامب بترحيل موعد المناظرة الرئاسية الثالثة إلى يوم 29  أكتوبر الجاري.

 

Advertisements

وقالت كيت بيدينجفيلد، المتحدثة باسم بايدن في بيان إن "ترامب اختار اليوم الانسحاب من مناظرة 15  أكتوبر. سلوك ترامب غريب الأطوار لا يسمح له بإعادة كتابة التقويم، واختيار تواريخ جديدة من اختياره".

 

وقالت بيدينجفيلد إن بايدن وافق على ترحيل مناظرة الأسبوع المقبل إلى 22 أكتوبر، وهو تاريخ تم تأكيده بالفعل من أجل مناظرة محدودة المدى.

 

وقالت إن "ترامب بإمكانه أن يحضر، أو أن يرفض مجددا. هذا خياره".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة بايدن تهاجم ترامب وترفض ترحيل المناظرة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا