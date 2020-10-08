موقع وزارة الخزانة الأمريكية يعلن فرض عقوبات على 18 بنكاً إيرانياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن موقع وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 18 بنكاً إيرانياً.



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وقال مصدر من الحزب الجمهوري بالكونغرس وفي وقت سابق، إن الولايات المتحدة تجهز لفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، وذلك مع تكثيف واشنطن لضغوطها على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتأتي الخطوة، التي ستفصل إيران فعلياً عن المنظومة المالية العالمية، بعد أسابيع من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. ويمثل القرار الأمريكي فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني تحدياً للحلفاء الأوروبيين الذين حذروا من هذه الخطوة، حسبما قال ثلاثة مسؤولين مطلعين على القرار، أمس.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الإجراءات ستستهدف البنوك القليلة المتبقية التي لا تخضع حالياً لعقوبات، في خطوة تقول الحكومات الأوروبية إنها من المرجح أن تقلص القنوات التي تستخدمها إيران لاستيراد السلع، وفقاً لما أوردته «واشنطن بوست».