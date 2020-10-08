شكرا لقرائتكم خبر عن باحث في شئون الجماعات الإرهابية: الجماعة تأخذ من الكذب سلاحًا لها وتمارسه منذ 80 عامًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح فايز، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية لم تتوانَ عن الكذب والتزييف منذ بداية نشأتها وتأخذ من الكذب سلاحًا لها وتمارسه منذ ثمانين عامًا، مشيرًا إلى أن فشلهم متكرر معتقدين أن الدولة ستسقط ولكن هذا لن يحدث مطلقًا.
وتابع فايز خلال مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز أن جماعة الإخوان الإرهابية تنتهج العمل على الإعلام الدولي والميديا منذ أكثر من خمسين عامًا مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية مدركة لأكاذيب الجماعة مؤكدًا استمرار الجماعة الإرهابية ينبع من قوى أجنبية تحاول زعزعة الوضع في مصر ولكن دعواتهم باءت بالفشل.
من جانب آخر كان الكاتب سامح فايز قد قال إنه بمتابعة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" خلال الفترة الماضية، وجد آلاف الحسابات الوهمية التي تدعو لهدم الدولة المصرية، والأفكار المتشددة، مستشهدًا بقيام الموقع الشهير بحذف آلاف الحسابات الوهمية كانت تديرها إيران لحسابها.
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