شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان النائبة منى منير من كنيسة المرعشلى بالزمالك غدا والعزاء السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُشيع غدا الجمعة جنازة الراحلة النائبة منى منير، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، من كنيسة العذراء مريم المرعشلى بمنطقة الزمالك بمحافظة القاهرة، وذلك فى تمام الساعة 1 ظهرا، على أن يُقام العزاء من الساعة 6 مساءً حتى 9 مساءً بعد غد السبت بقاعة الكنيسة.

وتوفيت اليوم الخميس، النائبة منى منير عضو مجلس النواب مستقل عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب.

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ومن ناحيته، تقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأحر التعازى وصادق المواساة في وفاة النائبة منى منير، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كانت النائبة منى منير من أكثر النواب اهتماما بملف المرأة والطفل، ومن أهم مشروعات القوانين التي تقدمت بها كان مشروع قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز، فضلا عن اهتمامها بتشريعات تتعلق بالمرأة منها تغليظ عقوبة ختان الإناث، ومناهضة العنف ضد المرأة، وتغليظ عقوبة الخطف والاعتداء على الطفل والمرأة والاغتصاب، وقانون المجلس القومى للمرأة.

كما كانت تولى اهتماما خاصا للقوانين الخاصة بالمرأة وتمثيل المرأة في المجالس التشريعية، وكانت ترى أن المرأة استطاعت أن تثبت جدارة تحت القبة، سواء من الناحية التشريعية أو الرقابية، وأنها نالت تكريمًا من جانب البرلمان على الإنجازات العلمية والرياضية، وقالت فى بيان سابق لها: "المرأة هى جوهرة البرلمان، واستطاعت أن تكون عند حسن ظن الرئيس بها".