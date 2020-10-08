شكرا لقرائتكم خبر عن تنازل 3 مرشحين بالإسماعيلية عن خوض انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم 3 مرشحين لمجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، تنازلًا عن خوض غمار الانتخابات، لينخفض عدد المرشحين في المحافظة إلى 113 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد فردية تم تخصيصها بالمجلس القادم لمحافظة الإسماعيلية مقسمين بمقعدين للدائرة الأولى التي تضم الأحياء الثلاث ومدينة الإسماعيلية، ومقعد للدائرة الثانية والتي تضم مدينتي القنطرة شرق وغرب، ومقعدان في الدائرة الثالثة والتي تضم مدن التل الكبير، والقصاصين، وأبوصوير، وفايد.

وقدم الثلاثى إبراهيم محمود السيد خميرة رقم 6 في الدائرة الأولي، وسليمان محمد محمود اليماني رقم 16 في الدائرة الثانية، وسامي عبيد عبداللطيف رقم 31 في الدائرة الثالثة، تنازلًا عن خوض الانتخابات.

أعلنت محكمة الإسماعيلية الابتدائية برئاسة المستشار نجاتى حبيب، الكشوف النهائية لمرشحى مجلس النواب لدورته القادمة، والذين سيخوضون السباق الانتخابى على 5 مقاعد فردية تم تخصيصها بالمجلس المقبل لمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد إستيفاء كافة الأوراق والشروط الخاصة بهم.

كانت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، قد قضت برفض الطعون المقدمة لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة، وأيدت قرار المحكمة الإبتدائية باستبعاد 5 مرشحين من المتقدمين لخوض انتخابات مجلس النواب فى الدائرتين الثالثة والثانية بمحافظة الإسماعيلية، من بينهم 3 مرشحين بالدائرة الثالثة، والتي تضم مدن التل الكبير والقصاصين وفايد وأبوصوير، تم استبعادهم بسبب نقص أوراقهم، وهم: صبري سعد عمر رزق، ومحمد منصور حماد منصور، وفوزية محمد توفيق رفعت، كما تم استبعاد مرشحين في الدائرة الثانية والتي تضم مركزي القنطرة غرب وشرق، وهم أشرف محمد اليماني، وسامي حسين الشلح.

وبذلك انخفض عدد المرشحين بمحافظة الإسماعيلية لـ113 مرشحًا بعد تنازل ثلاثة مرشحين، يتنافسون على 5 مقاعد مقسمين إلى مقعدين للدائرة الأولى التى تضم أحياء الإسماعيلية الثلاثة ومركز الإسماعيلية، ومقعد فى الدائرة الثانية والتى تضم القنطرتين شرق وغرب، ومقعدين بالدائرة الثالثة والتى تضم مدن التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد، فيما يفتح باب التنازلات بداية من اليوم وحتى غدًا أخر موعدا لتنازل المرشحين.

وتقدم 64 مرشحًا في الدائرة الأولى هم "عصام دياب مرشح حزب مستقبل وطن" فردي"، أحمد دندش مرشح حزب مستقبل وطن فردي، أشرف عمارة، مجدي الكفراوي، سيد النوبي، إبراهيم خميرة، أسامة عطية، خديجة عاطف مرشحة الحركة الوطنية المصرية، محمد مصطفي النحاس الزملوط، صلاح الدين حسن محمود.

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كما تقدم السيد ندا، علي الخطيب مرشح مصر بلدي، محمود عيسي السيد، غريب حسن ابراهيم، ماري جمال زكي الحركة الوطنية المصرية، حسين عبد ربه، أشرف إبراهيم علي، علي غيط، إبراهيم إمام الليثي، محمد رجب عبد الحافظ، محمد صالح، سومة العراقي، وأيمن جلال مرشح التجمع الوطني التقدمي، منال أحمد محمد محمود، محمد محمود جمعة بصلة، وائل محمد لطفي، وعمرو أحمد السمان، ومحمد إبراهيم عبد الرحمن، أيمن رمضان محمود رشوان، أبو القاسم أحمد إبراهيم.

بالإضافة إلى محمد يوسف سيد سليمان، محمد عبد الرحمن سليمان عطية، محمد راضي الشحات محمد، محمود غريب حسن، سهير عبد الباسط، أحمد محمد إبراهيم، أسامة جمال محمود، علي محمود علي سيد، أحمد أبو عريضة، محمد جمال أبو خميس، والدكتور عمرو مصطفي مرشح حزب المصري الديمقراطي، ومحمود الشريف محامي مستقل، خالد الجبلاوي، وحاتم حجازي، وكرم عبد الحليم، ومها عجلان، وخالد محمد كمال التهامي "محامي"، تامر حسن إبراهيم حسن شحاتة، جمال هيلتون، ومحمد السيد محمد عن حزب حماة وطن، وحسام عبد الرحمن المحامي عن حزب الوفد الجديد، وماجدة النويشي، وإيهاب العبد مرشح حزب مصر القومي، وعلي شقاوة، وحسام مرجان، ومجدي يوسف، وأحمد نصر الله، واسامة العدوي، ومدحت الحوفي، ومحمد المغربل، ومصطفي شلة، ونجلاء الليثي عن حزب الجيل الديمقراطي، وأحمد صبري عن حزب مستقبل وطن.

وقدم 16 مرشحًا في الدائرة الثانية أوراق ترشحه، هم: عصام منسي، سالم علي، وأحمد ماهر، محمد السيد طلبة، سليمان أحمد، مروة صابر، محمد مصطفى محمد نصر، محمد سالم سليمان سالم، السيد أبو زيد حسن، محمد امام قطب بقرى، أشرف حلمى مراد بكير، محمد احمد محمود سالم اليمانى، عاطف محمد سالم، السيد زايد علي، محمد إسماعيل حسن زين العابدين، سلمان محمد اليماني.

فيما قدم 36 مرشحًا في الدائرة الثالثة بأوراق ترشحهم، وهم أحمد بدران البعلي، محمد فوزي عبدالحليم، أحمد سلامة داوود، رجاء محمد مصطفي البعلي، مراد شعيب الداهش، فرج السيد الاسناوي، محمد سعيد محمد، أحمد محمود سليمان، منى عبد العظيم موسى، حسين عبده، محمد عبدالناصر عبدالعظيم، محمد علي الصريدي، ثابت عبدالظاهر محمد محارب، عليان حسن محمد عبيد، أحمد فتحي عبدالفتاح، سعد خليل حسن بغدادي، يسري محمود محمد، محمد عبد الرحمن أحمد، محمد حامد غنام، ياسر منصور محمد منصور، حسين علي أحمد حسن، عادل محمد السيد محمد عبدالهادى، غريب عبدالله بشير عبدالله، على محمد مصطفى محمد، أمل صلاح أحمد ياسين، شريف جبر إبراهيم جبر، محمود عبد العزيز عبد الكافي على، رمضان محمد علي، محمد عبدالدايم محمد،عبدالستار عبدالرحمن، سامي عبيد، أحمد محمود عبد المنعم، السيد عبد النعيم، سامي سليم، أحمد شعيب، احمد عبده عبد الله.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء)، وخصص لها 42 مقعدًا.

وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.