شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النائبة منى منير عضو لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت اليوم النائبة منى منير عضو مجلس النواب مستقل عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب.

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كانت النائبة منى منير من أكثر النواب اهتماما بملف المرأة والطفل، ومن أهم مشروعات القوانين التي تقدمت بها كان مشروع قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز، فضلا عن اهتمامها بتشريعات تتعلق بالمرأة منها تغليظ عقوبة ختان الإناث، ومناهضة العنف ضد المرأة، وتغليظ عقوبة الخطف والاعتداء على الطفل والمرأة والاغتصاب، وقانون المجلس القومى للمرأة.

كما كانت تولى اهتماما خاصا للقوانين الخاصة بالمرأة وتمثيل المرأة في المجالس التشريعية، وكانت ترى أن المرأة استطاعت أن تثبت جدارة تحت القبة، سواء من الناحية التشريعية أو الرقابية، وأنها نالت تكريمًا من جانب البرلمان على الإنجازات العلمية والرياضية، وقالت فى بيان سابق لها: "المرأة هى جوهرة البرلمان، واستطاعت أن تكون عند حسن ظن الرئيس بها".