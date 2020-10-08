شكرا لقرائتكم خبر عن "كيف خدع السادات إسرائيل".. في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة"، جانباً من حرب الخداع التي أدارتها المخابرات المصرية ضد إسرائيل خلال حرب أكتوبر المجيدة.

يقول شريف عارف: إن حرب أكتوبر تعرضت منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي إلى حملة من التشويه كان ورائها دعاية إسرائيلية سوداء للتقليل من النصر العظيم. ولم يكن ما شهدته الجبهة الداخلية في إسرائيل، وجبهة القتال من خطة خداع وليد المصادفة بل كان نتاجًا لفكر مصري صميم وإرادة قوية تبحث عن النصر، وقرارات صائبة تم اتخاذها في الوقت المناسب.

وأوضح "عارف" أن الرئيس السادات شارك بنفسه في خطة خداع إسرائيل، وهو ما يرويه اللواء أ.ح فؤاد نصار مدير المخابرات الحربية والاستطلاع أثناء حرب أكتوبر بقوله: "استدعاني وزير الحربية أحمد إسماعيل. وقال لي: إننا سوف نحارب والرئيس السادات يريدك أن تتولى مسؤولية المخابرات الحربية.. فقلت له: إنني ليست لي أية علاقة بالمخابرات.. فقال: هذه حرب وأنت عندك معرفة كبيرة بهذه الأمور وقد قرر الرئيس السادات أن تتولى المخابرات فقلت: أنا لي طلب بسيط.. بما أنني لم اعمل في المخابرات، ولا أعرف المعلومات المطلوبة عنها. وإذا توليت الأمر فستكون المسئولية كبيرة.. أريد أن اذهب لمدة ثلاثة أشهر أعمل في المخابرات كفترة تجريبية.. وأثناء الحديث تلقى المشير اتصالا تليفونيًّا. وكان المتحدث هو الرئيس الراحل السادات وأخبره المشير إسماعيل بما قلت.. وأعطاني سماعة التليفون فقال الرئيس لي: هل تضع شروطا..؟! فقلت له: يا فندم مصر هي التي تشترط.. لأننا سندخل معركة «نكون أو لا نكون».. وإذا توليت أنا هذا المنصب ومصر انهزمت.. فأنا خائف على مصر وخائف على نفسي.. وقام المشير أحمد إسماعيل بإبلاغ الرئيس السادات بهذا الكلام فرد الرئيس قائلا: اذهب واستلم غدًا.. فذهبت واستلمت عملى كمدير للمخابرات الحربية.

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يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و"26 يناير.. حريق القاهرة مدبرون ومنفذون"، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة.